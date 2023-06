Incidente sul lavoro a Buccinasco, 22enne precipita da 12 metri di altezza: è gravissimo

Si trova in gravi condizioni l’operaio di 22 anni di origini egiziane precipitato da 12 metri di altezza mentre stava lavorando sul tetto dell’azienda di logistica Rhenus Logistics di Buccinasco, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 in via dell’Industria.

L’impresa si era rivolta a una ditta esterna per effettuare un intervento sul tetto della struttura. Per circostanze ancora da chiarire, il giovane operaio, che si trovava in cima all’edificio, ha sfondato il lucernaio ed è finito al suolo.

Le condizioni sono sembrate da subito molto critiche, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Il personale di primo intervento ha stabilizzato il ragazzo che ha riportato un trauma cranico, al torace, alla schiena e al braccio. Il giovane è stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda con l'elicottero del 118 in codice rosso e affidato alle cure mediche.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Buccinasco per i primi rilievi e accertamenti e i tecnici dell’Azienda per la tutela della salute (Ats) per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e capire se possa essersi trattato di un errore umano o relativo alle protezioni di sicurezza.