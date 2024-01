Botti illegali, maxi sequestro. Commerciante denunciato

Affari guastati per un negoziante di Bresso, che aveva messo in commercio una partita di fuochi d’artificio scaduti e non più idonei ad essere commercializzati. Gli agenti della polizia locale hanno infatti sequestrato un carico di 20 chilogrammi di merce, che è risultata essere sfornita dei requisiti di sicurezza. Nonostante fossero scaduti da molto tempo e, quindi, estremamente pericolosi, i fuochi d’artificio erano pronti a essere venduti: il titolare dell’esercizio commerciale è stato così denunciato. Uno dei primi interventi degli agenti del comando di Paderno Dugnano, invece, ha riguardato la messa in sicurezza una pensilina dell’autobus, che è stata frantumata da un gruppo di vandali a Cassina Amata: in un cestino accanto alla fermata sono stati esplosi dei petardi che hanno mandato le vetrate in frantumi.La.La.