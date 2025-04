Borse di studio pagate da una lotteria

La lotteria finanzia le borse di studio alle medie, Giunta e commercianti uniti per premiare gli allievi che si impegnano di più, a Vaprio: un biglietto costa un euro, il ricavato andrà all’associazione Genitori della scuola “Armando Diaz“: in palio televisori, computer, tablet, bottiglie pregiate, cesti gastronomici, trattamenti di bellezza. È l’innovativo sistema messo in campo per finanziare gli assegni di merito, un modo per mettere in circolo e collegare diverse realtà: famiglie, attività, istituto, studenti. Tante le energie in campo per un progetto destinato a diventare un classico. Il successo sembra scontato, ma l’amministrazione Galli, via social, invita tutti "a partecipare". I tagliandini saranno in vendita nelle botteghe del borgo, l’estrazione è fissata a giugno, alla fine delle lezioni. A breve sarà pubblicato il bando con le regole per la selezione e dettagli sull’iniziativa che porterà in cassa le risorse necessarie. "Basta un piccolo gesto per contribuire in concreto al futuro dei nostri ragazzi", spiega il Comune. Protagonisti, i giovanissimi che si preparano ad andare alle superiori. La borsa è un aiuto per affrontare le spese. Bar.Cal.