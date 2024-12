Boom delle bancarelle, oggi si replica

Babbo Natale e il suo carro, folletti e elfi, animali, figuranti e decorazioni, le proposte regalo "fatte a mano" dalle donne del borgo su banconi di legno negli antichi cortili, la polenta nei calderoni, beveraggi e leccornie nelle casette di legno. Un successo la "prima" di domenica scorsa, e oggi l’appuntamento è ancora a Corneliano Bertario, la frazione medievale di Truccazzano, dove hanno aperto i battenti i mercatini dell’Accademia medioevale cornelianese. Una vecchia tradizione, rinverdita ormai da qualche anno a cura dell’associazione, ricca di appuntamenti, ma soprattutto suggestivo mix di magia natalizia e fascino campagnolo. L’appello a partecipare viaggia di social in social: "È previsto uno splendido sole, una giornata ideale per venirci a trovare". Il via dalle dieci del mattino, gli appuntamenti si snodano per tutta la giornata. Alle 14 l’arrivo di Babbo Natale sul trenino, con possibilità di fotografie e consegna delle letterine. Alle 15.30, per grandi e piccoli, uno spettacolo di burattini. Per tutto il pomeriggio musica live a tema natalizio. Dalle 17 in poi, al calare del buio il ritrovo fra banchetti e bracieri con tisana, dolci, vin brulé e castagne. "Negli anni scorsi - così Silvano Vicardi, presidente dell’Associazione medievale cornelianese - nelle 4 domeniche di apertura, il villaggio di natale ha ospitato circa 5mila visitatori. In cerca di regali o cibo, ma anche desiderosi di vivere l’atmosfera fiabesca del borgo in abito natalizio".

Monica Autunno