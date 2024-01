Bollate, anziano trovato morto nel cortile di casa. Sul corpo leggere lesioni

Bollate, 21 gennaio 2024 – Giallo sul decesso di un pensionato di 94 anni, trovato morto questa mattina nel cortile di una palazzina a Bollate. L’uomo, che abitava nello stabile, era riverso a terra. Sul corpo, al primo esame del medico legale, sono state riscontrate lesioni leggere ma non chiaramente compatibili con una caduta o un'aggressione.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Rho. L’allarme è scattato poco prima delle 8 di mattina, quando un residente nell’edificio di via Caruso, sceso in cortile, ha notato la figura distesa a terra. Subito sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Con loro sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi, così da accertare dinamica e cause dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi nemmeno, vista l'età avanzata, un malore o una caduta accidentale.