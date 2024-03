Blitz antidroga a Chiaravalle: fermato pusher

Blitz antidroga a Chiaravalle dei carabinieri della stazione Vigentino. Martedì i militari guidati dal maresciallo Antonio Falivene, coadiuvati dall’unità cinofila di Casatenovo, hanno perquisito l’abitazione di un diciottenne pluripregiudicato, residente in un condominio di via San Bernardo e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali dal Tribunale dei minorenni: all’interno dell’appartamento, gli investigatori dell’Arma hanno sequestrato 98 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, 105 euro in banconote di piccolo taglio, tre coltelli a scatto e due pistole-giocattolo private del tappo rosso. Il pusher è finito agli arresti domiciliari, in attesa della convalida davanti al giudice della direttissima.

Nello stesso stabile, i carabinieri della stazione Vigentino hanno controllato anche l’abitazione di un cinquantaduenne marocchino, pure lui affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale: l’uomo aveva con sé 3 grammi di hashish, e per questo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Infine, in una cantina abbandonata, sono stati trovati altri 495 grammi di hashish, divisi in panetti, sequestrati a carico di ignoti.