Milano, il piccolo bilocale era un supermercato della droga: ecco cos’ha trovato la polizia in cucina

Milano – Un piccolo bilocale nel quartiere Vigentino era in realtà un deposito e una rivendita di droga: la Polizia ha infatti scoperto al suo interno circa 6 kg di hashish e 3,4 kg di marijuana. In manette sono finite due persone: un cittadino cileno di 22 anni e un cittadino italiano di 23 anni.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri martedì 30 gennaio: gli agenti del Commissariato Scalo Romana, durante un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato in Via Cuore Immacolato di Maria, alla periferia sud della città, l’appartamento nel quale era conservata la droga, pronta per essere rivenduta.

In particolare, i poliziotti hanno notato il 22enne cileno uscire dallo stabile e, pochi minuti dopo, entrarci un acquirente, italiano 22enne sanzionato successivamente per uso di droga, il quale ha consegnato spontaneamente un pezzo di hashish di 3,5 grammi acquistato poco prima.

Fuori dallo stabile, gli investigatori hanno fermato i due presunti spacciatori e, tramite un mazzo di chiavi rinvenuto in possesso al 23enne, sono risaliti all'appartamento.

A seguito di perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto, in cucina, oltre all’ingente quantitativo di droga anche un bilancino digitale elettronico e una macchina per il sottovuoto, utilizzate per confezionare le dosi da vendere.