Berlusconi in braccio a Berlinguer: il nuovo murale a Milano che unisce destra e sinistra

Milano – Lontani, lontanissimi in vita. Due pensieri antitetici sulla politica e, soprattutto, sulla “questione morale”. Eppure quella morte avvenuta a un giorno di distanza l’uno dall’altro ha in qualche modo riunito Silvio Berlusconi ed Enrico Berlinguer. Un’immagine non solo metaforica, ma spuntata in un murale a Milano ad opera di AleXandro Palombo, street artist famoso per le sue opere di carattere sociale e politico.

Il murale si intitola “Insieme” e ritrae il Cavaliere – la cui retorica anti-comunista pervase tutta la sua carriera – in braccio al famoso segretario del Partito comunista italiano morto l’11 giugno 1984 (Berlusconi è morto il 12 giugno 2023). Entrambi sono sereni e sorridenti, il primo in doppiopetto blu e scarpa Derby nera, il secondo in abito grigio e cravatta rossa.

"Insieme" Silvio Berlusconi ed Enrico Berlinguer, di AleXandro Palombo

Nella pubblicazione su Instagram dell’opera, Palombo ha riportato due citazioni appartenenti di due leader politici: “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”, pronunciata da Berlinguer; “L’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio”, dell’ex presidente del Consiglio. Un messaggio di unità per un Paese che sembra, almeno in politica, sempre più diviso.