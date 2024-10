Baskin, pallacanestro inclusiva con la società Asd Arcobaleno

Basket per tutti, un progetto nel nome dello sport, dell’amicizia e dell’inclusione: e la Asd Arcobaleno di Cassina, società sportiva dilettantistica, porta a casa un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso regionale Costruiamo il futuro. Si è svolta qualche giorno fa la cerimonia di premiazione del concorso, patrocinato da Regione Lombardia, Città Metropolitana, e che metteva "in palio" 140 mila euro di contributi a progetti di valore sociale presentati da gruppi e associazioni. Una settantina le associazioni partecipanti e assegnatarie di finanziamento, per la Asd cassinese premio sul palco, alla presenza di autorità e personaggi del jet-set: fra gli altri gli ex-calciatori Paolo Maldini e Filippo Galli, il conduttore televisivo Vittorio Brumotti, l’attore Giacomo Poretti e l’onorevole Maurizio Lupi.

Il progetto Baskin elaborato da Arcobaleno propone attività, strutture e modalità di gioco che hanno un solo obiettivo: rendere fruibile il gioco del basket anche (non certo soltanto) a diversamente abili o ragazzi con problematiche motorie. Un progetto in sintonia con i dettami del concorso, finalizzato a "celebrare l’impegno sociale di tutti coloro che operano nel mondo del volontariato associativo".

Sul palco i ragazzi di Asd Arcobaleno e, per il Comune, l’assessore allo Sport Fabio Varisco: "Sono davvero orgoglioso di aver potuto partecipare a un evento così sentito e ad una cerimonia a tratti anche commovente. La nostra società ha presentato un progetto che è stato ritenuto molto valido, all’insegna dell’inclusione e delle pari opportunità. È questa, del resto, la società per cui stiamo lavorando: un luogo in cui chiunque possa esprimere i suoi talenti e perseguire delle aspirazioni". Sport e volontariato in primo piano: "Hanno un ruolo fondamentale, e possono fare molto in questi ambiti".

Monica Autunno