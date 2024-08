Banda di ladri in azione raffica di case svaligiate: "Chiediamo sicurezza"

"Abbiamo paura. Nel mese di agosto una banda di ladri specializzati ha preso di mira molti appartamenti in via Mattei e via Brera. Chiediamo che venga potenziata l’illuminazione pubbllica, installate telecamere e controlli serali da parte delle forze dell’ordine". È lo sfogo di un cittadino di Cornaredo, una delle vittime dei furti. Lui abita in via Mattei al secondo piano di una palazzina, "quando siamo rientrati dalle vacanze abbiamo trovato la casa a soqquadro, avevano aperto tutti gli armadi, buttato in giro qualsiasi cosa per cercare oro e soldi, inoltre ci hanno distrutto quattro persiane e rotto la porta blindata, è stato uno choc - racconta il cornaredese -. Ma il nostro non è un caso isolato, è successo anche ai miei genitori nel periodo di ferragosto e almeno a un’altra decina di famiglie. Purtroppo in questa zona alla sera c’è buio perché l’illuminazione pubblica è scarsa, non ci sono mai controlli da parte di polizia e carabinieri e così siamo in balìa dei ladri". In un appartamento i ladri avrebbero anche tolto le piastrelle del bagno e smontato la cappa di aspirazione dei fornelli per vedere se ci fosse qualcosa da rubare. I cittadini ora chiedono maggiore sicurezza.

Ro.Ramp.