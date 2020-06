In occasione dei 110 anni di Alfa Romeo, il marchio del Biscione ha festeggiato insieme a tutti i fan svelando la collezione “nascosta“ del Museo Storico di Arese, che ha riaperto ieri dopo lo stop forzato causa Covid-19. Per le celebrazioni è stata anche inaugurata la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa“ dedicata alle auto dei Carabinieri. Dirette sui canali social con i piloti, parate sulla pista e la protagonista della giornata, la nuova Giulia GTA, la supersportiva che la casa del Biscione avrebbe dovuto svelare al Salone di Ginevra poi cancellato dalla pandemia.

All’interno del museo sono custodite le più significative creazioni del Marchio attraverso le epoche e le generazioni. Alfa Romeo proprio in occasione dei 110 anni ha aperto al pubblico i depositi del Museo sinora chiusi, consentendo di accedere a una raccolta completa di altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici. Ieri fra i primi visitatori del dopo Covid, anche la sindaca di Arese, Michela Palestra. I festeggiamenti proseguiranno sino a domenica 28, con il Museo eccezionalmente aperto e attrezzato per accogliere il pubblico all’insegna della sicurezza.

Mon.Gue.