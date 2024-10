Anziana smarrita, salvata dalla polizia locale

Ha trovato i suoi angeli custodi B.P., un’anziana di 84 anni che martedì si è smarrita per le strade del centro. Partita da casa sua, in zona Ripamonti, si è ritrovata sola a un passo dal Duomo. Senza sapere perché. Vagava per le strade visibilmente spaesata quando qualcuno si è accorto di lei. “Angeli custodi“, appunto: alcuni passanti che l’hanno avvicinata con dolcezza e, rendendosi conto che la donna non era in grado di spiegare chi fosse né perché fosse lì, hanno chiesto aiuto alla polizia locale accompagnandola al Comando. E i ghisa, altri “angeli custodi“ si sono presi subito cura dell’anziana riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia.

La storia risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al Comando di piazza Beccaria la donna, completamente smarrita ma per nulla agitata. La polizia locale si è subito attivata e per prima cosa ha chiamato il 118; una volta arrivati, i soccorritori hanno trasportato l’84enne in codice verde al Policlinico per i controlli del caso. Nel frattempo i ghisa le avevano chiesto chi fosse e se ricordava l’indirizzo di casa o altri dati per avere qualche suo riferimento dato che l’anziana era anche uscita di casa senza documenti. E da nome e cognome, gli agenti – verificati i riferimenti anagrafici – sono risaliti all’indirizzo della sua residenza, in via Ripamonti, alla periferia sud della città. Quindi hanno contattato il marito che ha subito raggiunto B.P. in ospedale. Lieto fine coronato con il ritorno a casa della signora, sana e salva.

M.V.