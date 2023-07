Anche in Tribunale di Milano si faranno lavori utili: convenzione per condannati

Le persone condannate per violazioni del Codice della Strada, come la guida in stato di ebbrezza, potranno svolgere lavori di pubblica utilità anche negli uffici giudiziari del Tribunale di Milano.

"Nell’ambito della valorizzazione delle sanzioni alternative, il Tribunale di Milano - scrive il presidente facente funzioni Fabio Roia - ha sottoscritto una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso gli Uffici giudiziari di Milano, segnatamente Tribunale e Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho".

"D’intesa con il ministero della Giustizia - si legge ancora nella nota - si è ritenuto opportuno capitalizzare l’attività lavorativa che determinati soggetti, condannati per violazione al Codice della Strada, debbano svolgere a favore della collettività presso Enti di natura pubblica".

Il progressivo inserimento di tali lavoratori, spiega Roia, "consentirà, nell’ambito della necessaria osservanza di tutti i criteri di riserbo e di opportunità tipici dell’attività giudiziaria, di affiancare la persona che ha commesso la violazione all’Istituzione che lo ha sanzionato fornendo un contributo concreto a mansioni, preferibilmente esecutive, oggi in profonda sofferenza anche per l’assenza di personale dipendente dell’amministrazione giudiziaria".

I “partner“ che potranno destinare a Palzzo di Giustizia le persone loro affidate per lavori di pubblica utilità o perché messe alla prova, sono l’associazione Ciessevi con sede in piazza Castello, la fondazione Casa della Carità Angelo Abriani onlus, la cooperativa sociale Vialedei mille, la Farsi Prossimo onlus e la Factory cooperativa sociale. Naturalmente, trattandosi di soggetti che scontano una condanna o si “mettono alla prova“ per evitarla, la loro attività sarà svolta senza alcun tipo di retribuzione.