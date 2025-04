Anatroccoli salvati dai cittadini

Emergenza germani reali: anatroccoli tra le strade, salvati da cittadini e volontari. Con l’arrivo della primavera e la schiusa delle uova, è allarme per i germani reali in tutta l’area sud di Milano. Decine di famiglie di anatre, con al seguito i piccoli anatroccoli, si avventurano tra centri abitati, rotatorie e strade trafficate, rischiando di fare una brutta fine.

A Rozzano, un salvataggio provvidenziale è stato effettuato grazie alla sinergia tra la polizia locale, l’associazione Crazy Cats e l’Oasi Smeraldino. Una mamma anatra con i suoi nove piccoli era rimasta intrappolata all’interno di un recinto. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, sono stati liberati e accolti in sicurezza nel Parco delle Rogge, dove ora vivono felici.

A Paullo, invece, sabato scorso si è verificato un altro intervento di emergenza: otto germani reali e la loro mamma sono stati recuperati dal cortile di un condominio in via Dante. I piccoli, nati da pochissimi giorni, erano stati avvistati da alcuni condomini che, con grande senso civico, hanno immediatamente segnalato la situazione alle autorità. In attesa dell’arrivo della Polizia Locale e dei volontari dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), i residenti hanno improvvisato una vera e propria "guardia civica", proteggendo gli animali per ore.

L’operazione si è conclusa con successo: i germani sono stati trasferiti in un centro specializzato per essere sottoposti a controlli sanitari e, una volta confermate le buone condizioni di salute, verranno reinseriti in un habitat più sicuro e adatto alla loro crescita.

Questi episodi testimoniano l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e volontari nel prendersi cura della fauna urbana, sempre più presente nei nostri centri abitati. E ricordano a tutti noi che, anche nei gesti più semplici, possiamo fare la differenza.

Massimiliano Saggese