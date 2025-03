Amianto in cascina Moretti. Il Parco Sud: sia abbattuta

Querelle amianto a Sant’Agata, per la cascina Moretti prende quota l’ipotesi abbattimento. La proprietà del complesso agricolo, agli onori delle cronache (e al centro della polemica politica) ormai da oltre un anno per la presenza di amianto in particolare sul tetto, aveva chiesto l’abbattimento totale dell’edificio, con contestuale intervento di bonifica, nei mesi scorsi. Una decina di giorni fa il primo ok all’ipotesi, quello del Parco Sud Milano, nel cui perimetro la struttura ricade. Ma di mezzo c’è anche la Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici: il complesso ospita un nucleo di pregio e sottoposto a vincolo. La procedura è stata inviata nei giorni scorsi: entro un paio di settimane l’ente di tutela dovrà esprimersi nel merito. "In caso di mancata risposta – specifica l’assessore all’Ambiente Fabio Varisco – varrà il principio del silenzio assenso. E si potrà procedere all’abbattimento".

La nuova svolta nella vicenda ha azzerato l’ipotesi di convocazione di una conferenza di servizi fra enti, che era stata annunciata dal Comune nei giorni scorsi. Al proprietario “inadempiente“ alle precedenti ordinanze di bonifica è stata nel frattempo accordata un’ulteriore proroga. La vicenda Cascina Moretti è al centro di un aspro confronto da tempo. Il rischio amianto era stato denunciato ormai oltre un anno e mezzo fa dal gruppo santagatese Custodi del paesaggio. La palla è passata, dopo le elezioni, anche alla lista civica “Si può“. Proprio la civica aveva presentato all’ultimo consiglio una mozione, chiedendo una diffida formale per i proprietari del cascinale. Al consiglio erano seguite accuse e repliche. Accuse di allarmismo dall’amministrazione comunale: "Stiamo lavorando per risolvere la questione". Le repliche non erano mancate: "A oggi - così la lista civica - ben 3.400 metri quadrati di coperture in amianto della cascina dovrebbero essere già state smaltite e bonificate, mentre sono ancora lì a degradarsi e a contaminare i terreni limitrofi". M.A.