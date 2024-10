Alta tensione al Palio dell’oca. La polizia evita lo scontro diretto

L’Autunno ciarlasco 2024 si è concluso con un palio divertente e coinvolgente, ma anche con gli scontri tra animalisti e un gruppo di cittadini ciarlaschi stanchi dei contestatori che ogni anno protestano contro il Palio dell’oca e in passato hanno anche tentato di interromperlo. La corsa delle oche è stata vinta dal “Canton dla Betula“ per il secondo anno consecutivo con l’oca Fanny che ha eseguito il percorso di gara in tempo record. Il Palio 2024 è stato invece assegnato al “Canton dal Piaseou“, arrivato secondo nella corsa delle oche ma primo in classifica con diversi giochi vinti. La kermesse durata ben tre fine settimana è stata un vero successo di pubblico che ha letteralmente preso d’assalto la festa.

Momenti di tensione si sono registrati però a causa del conflitto tra gli attivisti di “centopercentoanimalisti“ e alcuni cittadini. Quando quelli del movimento hanno acceso fumogeni e iniziato a fischiare al passaggio delle oche che correvano è scattata la rappresaglia di un gruppetto di cittadini. Una trentina di presenti – ha spiegato la questura del capoluogo lombardo – ha reagito lanciando verso gli animalisti alcune bottiglie di vetro. Nessuno però è stato né colpito, né ferito, grazie alla presenza della forza pubblica che ha impedito ogni contatto. Secondo chi protestava "le oche non sono animali adatti alla corsa, le zampe palmate soffrono sull’asfalto, le urla le terrorizzano, è un abuso nei confronti degli animali". Ma per i ciarlaschi l’oca è sacra così come il Palio. Dopo un iniziale fuggi fuggi il cordone della polizia ha impedito il contatto fra le parti e messo in fuga coloro che lanciavano bottiglie e oggetti contro i manifestanti. La tensione è durata pochi minuti. Mas.Sag.