Al Policlinico la gestione pluriennale di un ospedale pubblico in Iraq

Il Policlinico San Donato si è aggiudicato la gestione pluriennale di un ospedale pubblico in Iraq. Si tratta dell’ospedale universitario ad alta specialità nella città di Najaf, dotato di 492 posti letto e di proprietà del Ministero della salute iracheno.

A firmare l’accordo lo stesso ministro della Salute, Saleh Al-Hasnawi, e Kamel Ghribi, vicepresidente del Gruppo San Donato e presidente di Gksd Investment Holding. Il ministro ha affermato che la firma dell’accordo rientra nel quadro dei rapporti di cooperazione tra Iraq e Italia. La partnership col Gruppo San Donato rafforza questa missione e, per la prima volta, porta l’eccellenza sanitaria italiana al servizio del Paese e della popolazione locale. "Siamo onorati di questo incarico ricevuto dal governo iracheno - ha commentato Kamel Ghribi -. La nostra iniziativa ha carattere pionieristico e ci auguriamo possa rappresentare solo l’inizio di una sempre più stretta collaborazione tra i nostri Paesi, poiché questo accordo apre le porte a nuove opportunità di sviluppo e cooperazione anche per altre aziende italiane". L’intesa rientra nel nuovo indirizzo di politica sanitaria, che punta allo strumento del partenariato pubblico–privato, con operatori internazionali, per innalzare la qualità, l’accessibilità e la sostenibilità finanziaria delle cure erogate alla popolazione irachena.

Il Gruppo San Donato, fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 58 sedi, tra le quali il Policlinico San Donato, l’ospedale San Raffaele e il Galeazzi-Sant’Ambrogio. Cura circa 5 milioni di pazienti all’anno e realizza l’80% dell’attività in convenzione col sistema sanitario nazionale. Conta più di 17mila collaboratori, di cui oltre 7mila medici. Oltre all’attività clinica, c’è quella universitaria e di ricerca scientifica: al Gruppo fanno capo 225 docenti di ruolo, 665 docenti a contratto, circa 1.200 ricercatori, 5.535 studenti e 1.314 specializzandi.

A.Z.