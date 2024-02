Abbonarsi a Il Giorno conviene. Ma la maxi offerta sta per scadere

Ci sono ancora pochi giorni per approfittare dell’offerta “spaziale“ per abbonarsi a Il Giorno. Il 29 febbraio scade infatti la promozione per assicurarsi un anno di lettura del nostro quotidiano con un maxi sconto. Ecco, nel dettaglio, tutte le possibilità della campagna abbonamenti.

Per quanto riguarda la sola versione cartacea l’abbonamento prevede 360 coupon (che arrivano a casa e permettono di ritirare la propria copia in edicola) a un prezzo scontato e bloccato per un anno di 360 euro. Ogni copia del giornale costa quindi 1 euro, anziché 1,50 euro, con un risparmio complessivo di 180 euro. Questo abbonamento è acquistabile utilizzando il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale), oppure online all’indirizzo internet: abbonamenti.ilgiorno.it. Quest’ultima modalità prevede il pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

Esiste poi la forma di abbonamento “mista“: per la prima volta viene infatti proposta un’offerta carta più digitale, per chi ama recarsi in edicola ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone. Questo abbonamento prevede 180 coupon (per ritirare in edicola 180 numeri del quotidiano) più un abbonamento digitale della durata di sei mesi al costo di 216 euro, con un risparmio complessivo di 151 euro. Questo tipo di abbonamento è acquistabile solo online su abbonamenti.ilgiorno.it con pagamento con carta di credito.

La modalità coupon è ormai conosciuta dai nostri lettori, ma vale la pena ricordare come funziona: una volta acquistati i coupon, questi arrivano all’indirizzo indicato e sarà sufficiente consegnarli in edicola, qualunque edicola, per ricevere la propria copia de Il Giorno. Sono validi anche se ci si sposta per vacanza o lavoro, l’importante è che si tratti di una zona raggiunta dalla nostra diffusione.

Chi approfitterà di una delle due offerte della campagna abbonamenti e sceglierà di pagare online con carta di credito avrà la possibilità di pagare a rate, senza interessi, grazie a Scalapay. Per accedere a questa formula bisogna selezionare "Scalapay" tra i metodi di pagamento sulla pagina abbonamenti.ilgiorno.it. A quel punto si verrà trasferiti sul sito di Scalapay dove bisognerà creare un account o, per chi è già registrato, effettuare il login. Dopodiché si sceglierà il metodo di pagamento: carta di credito, debito o prepagata Visa, Mastercard o Amex.

Per informazioni: qnabbonamenti@monrif.net oppure telefono 0516006206 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13).