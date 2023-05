Da Bollate a Mind, in bicicletta alla scoperta del territorio

Bollate (Milano), 16 maggio 2023 – Tour guidato (in bicicletta) alla scoperta del territorio, fra architettura, storia e natura, con arrivo in Mind - Milano Innovation District. L'appuntamento è sabato 20 maggio con ritrovo dal parcheggio della stazione Bollate Nord in via San Pietro.

Il percorso del tour di circa 10 km prevede tre tappe: la prima tappa è la Fabbrica Dimenticata (ex fabbrica di munizioni Sutter & Thévenot) un sito della memoria dove si ricorda la tragedia dell'ex polveriera di Castellazzo e l'esplosione del 1918 che costò la vita delle operaie. Qui ci sono alcuni resti della fabbrica, totem che raccontano la storia e panchine che consentono di concedersi un momento di sosta.

La seconda tappa a Villa Arconati, terza e ultima tappa le vie d'Acqua che dal parco delle Groane portano a Mind. L'arrivo è previsto per le 16.30. Qui ci sarà una visita guidata al sito: Arexpo e Fondazione Triulza, MIND Village, Human Technopole, il racconto della costruzione Ospedale Galeazzi. Alle ore 18 concerto di Piano City Milano, "Mind Classica" con il pianista Anthony Ciaccio che eseguirà musiche di Liszt, Respighi, Clementi, Sgambati e Chopin. Il rientro è possibile decidere se farlo in gruppo o in autonomia.

Possibilità di noleggio bicicletta alla Velostazione di Bollate Nord, da prenotare entro il giorno prima dell’evento al numero 327.2578817. Ai partecipanti è raccomandato un abbigliamento comodo. Il percorso fino a Mind si svolgerà prevalentemente sulle piste ciclopedonali che attraversano le città di Bollate, Arese e Rho.