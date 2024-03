“Come un granello di sabbia”: a teatro la storia di Giuseppe Gulotta, 22 anni in cella da innocente

Milano, 25 marzo 2024 – Una vicenda kafkiana che si intreccia con le trame oscure tipiche della storia novecentesca italiana. Mama Chuma Teatro porta sul palcoscenico la storia di Giuseppe Gulotta, muratore siciliano condannato per un delitto mai commesso, e la sua battaglia, durata 36 anni, per vedere riconosciuta la sua innocenza.

Dal 26 al 28 marzo, il salone Dini di Pacta dei Teatri (via Ulisse Dini 7) ospiterà la pièce “Come un granello di sabbia”, vincitrice del Premio della critica 2019 Anct e del Premio Selezione In-box Blu 2016.

Capro espiatorio

Lo spettacolo racconta la drammatica vicenda di Gulotta, giovane operaio edile e aspirante finanziere che, all’età di diciotto anni, nel 1976 viene arrestato e costretto a confessare l’omicidio di due carabinieri avvenuta ad “Alkamar”, piccola caserma in provincia di Trapani.

Il delitto nasconde un mistero indicibile: servizi segreti e uomini dello Stato che trattano con gruppi neofascisti per il traffico di armi e droga. Per far calare il silenzio su quel duplice omicidio serve un capro espiatorio, uno qualsiasi. Chi meglio di un giovane operaio edile senza mezzi economici e culturali, senza una rete di conoscenze e protezione?

La vicenda giudiziaria

Giuseppe Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei anni di calvario con la giustizia italiana. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un granello di sabbia all’interno di un enorme ingranaggio.

Fino al processo di revisione, il decimo di una lunga serie, ostinatamente cercato e ottenuto, che nel 2012 lo ha definitivamente riabilitato.

Con Salvatore Arena, unico attore sul palco, il testo dello stesso Arena e di Massimo Barilla, Mana Chuma Teatro porta in scena la storia di un’altra Italia, marginale e dimenticata, ma non per questo meno importante. “Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente” andrà in scena al salone Dini martedì 26 e mercoledì 27 marzo con inizio alle 20.45 e giovedì 28 marzo con inizio alle 19.