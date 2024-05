Milano Innovation Week, Giorgia Guerra porta a teatro la storia di Netflix

RHO - Ingresso gratuito con prenotazione consigliata per lo spettacolo "La storia di Netflix" in programma giovedì 9 maggio alle ore 21 al teatro civico Roberto de Silva di Rho. Nell'ambito della Mind Innovation Week, la storia di Netflix sarà interpretata da Giorgia Guerra, accompagnata dal musicista Claudio Giusti, propone l'evento del progetto Companies Talks, che nasce per raccontare storie di business interpretate da attori professionisti, unendo così il mondo del teatro con quello dell’innovazione.

Nata nell'agosto 1997 nella cittadina di Scotts Valley, in California, Netflix è l’idea che ha rivoluzionato il settore dell’intrattenimento lanciando un sistema di noleggio di video online e consentendo a chiunque di poter avere il cinema in casa senza muoversi dal divano.

Prima della pièce teatrale è previsto un saluto da parte dell'amministrazione Comunale e una breve illustrazione del progetto Mind da parte di Stefano Minini, direttore del progetto per la società Lendlease.