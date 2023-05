Il Festival delle bambine e dei bambini a Milano: quattro giorni di eventi in città

Milano – Quattro giorni di eventi sparsi per la città, tutti dedicati ai più piccoli. È il Festival delle bambine e dei bambini promosso per la prima volta dal Comune di Milano dal 25 al 28 maggio per sostenere la realizzazione di iniziative ed eventi culturali che sostengano la comunità infantile.

Teatri, musei, associazioni, istituzioni: le realtà che hanno aderito all’iniziativa sono circa sessanta. Il cuore della manifestazione, che è stata pensato per la fascia d’età 3-12 anni, sarà il Castello Sforzesco. All'interno dei suoi spazi si alternano varie attività (ceramica, giochi antichi, arazzi, scherma), tutte ad ingresso libero e gratuito grazie al sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

"Dal Castello, l'iniziativa si irraggia poi in molti e diversi luoghi e spazi della città: musei, biblioteche, teatri e spazi pubblici diventeranno occasioni di scoperta e avventura, per offrire alle bambine e ai bambini conoscenza e divertimento”, ha sottolineato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.

Musei

Dal 23 maggio al 4 giugno il Museo del Risorgimento ospita la mostra "Facciamo pace", a cura della Comunità di Sant'Egidio: un percorso espositivo che racconta la guerra con gli occhi di bambine e bambini che la stanno vivendo o che ne sono appena fuggiti facendo riflettere su come costruire e ricostruire la pace.

Sabato 27 l'Acquario civico propone "Qua la pinna", percorso ludo-didattico tra le vasche del Museo, e domenica 28 "Un mare di forme", un laboratorio con visione e manipolazione di materiali naturalistici, che terminerà con la realizzazione di una grande scultura collettiva. Per tutto il fine settimana laboratori e visite guidate anche al Museo di Storia naturale, mentre domenica 28 il Museo Archeologico racconta la Milano delle acque e celebra i "fontanalia" realizzando corone di fiori.

Sempre domenica, il civico Planetario di Milano organizza "Buchi neri all'orizzonte", un viaggio "intergalattico" alla scoperta di uno dei misteri più affascinanti del cosmo. Nella stessa giornata, negli spazi di Triennale Milano, il laboratorio "USE – Uso Sconosciuto Evviva", progettato appositamente dal designer Marti Guixe, consentirà ai bambini e alle famiglie di confrontarsi con il tema dell'ignoto e del mistero, a partire dall'assenza di regole; mentre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – che con i suoi oggetti iconici e spazi magici ha ispirato alcune puntate della serie "Lampadino & Caramella" – presenta attività e laboratori sensoriali dedicati ai due personaggi.

Fabbrica del vapore diventa spazio del contemporaneo musicale con tre giorni di concerti e momenti laboratoriali a cura di Milano Musica. Sempre in questi spazi, nella giornata di sabato, i bambini potranno esprimere la propria creatività nell'attività "Crea il tuo libro alla Fabbrica del vapore" e conoscere il genio di Leonardo da Vinci nel laboratorio teatralizzato "Cuor di Leonardo", dove si racconta come si decida di venire a Milano per trovare un luogo in cui esprimere il proprio talento.

Biblioteche

Le Biblioteche del Comune di Milano partecipano al Festival proponendo numerose iniziative tra letture e laboratori. Tra queste si segnalano "Piccoli animali abitanti dei prati", incontri di letture in età precoce alla Biblioteca Sormani, "Kathy Cat: giochiamo con l'inglese", un laboratorio di storytelling in lingua presso la Biblioteca Niguarda, "La valigia delle storie e rigiocattolo al parco", una mattina dedicata alla sostenibilità in sella alla biblioteca a pedali nel Giardino "Laura Conti", organizzato dalla Biblioteca Accursio.

Giovedì 25 maggio le biblioteche saranno presso gli uffici dell'Anagrafe con una proposta di letture per l'infanzia: dalle 9 alle 15 nelle sedi di via Larga 12, via Quarenghi 21, via Oglio 18, via Tibaldi 41, piazza Stovani 3, via Baldinucci 76, via San Paolino 18. Sarà anche l'occasione per conoscere l'offerta dei servizi e delle attività gratuite dedicate a bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

In città

Tra i molti appuntamenti in città ricordiamo "Il Cine-Festival dei Marmocchi" al Cinema Arlecchino con film, laboratori e animazione dai 2 ai 12 anni durante tutti i giorni della manifestazione; presso la Biblioteca degli Alberi "BAM Circus", tre giorni di festival di teatro di strada e arti circensi contemporanee in stretta connessione con la natura, che si apre venerdì alle ore 20 con la traversata del funambolo Andrea Loreni dall'iconico Bosco Verticale all'UniCredit Tower.

Venerdì alle 17 al Teatro "Bruno Munari" va in scena lo spettacolo "La stanza delle storie di Aurelia: il lupo e i 7 capretti", al termine del quale si potranno conoscere i protagonisti della storia e ammirare la scenografia.

Sabato e domenica, il Parco Trotter ospita il festival dell'educazione "Edufest", dedicato a bambini, famiglie e professionisti in ambito pedagogico e psicologico, con un programma che si articola nelle diverse aree del parco.

Presso l'Antiquarium "Alda Levi", il museo che racconta la storia dell'anfiteatro romano di Milano, sabato 27 maggio i bambini e le bambine avranno modo di compiere un viaggio nel tempo visitando la mostra "Lux in arena" nell'ambito dell'iniziativa "Aperti per voi Junior" del Touring Club Italiano che propone anche, per tutta la durata del festival, una caccia al tesoro nella splendida chiesa di San Maurizio; nella giornata di domenica, Fondazione Stelline organizza un'insolita caccia al tesoro che unisce arte e disegno, alla scoperta dell'architettura del palazzo e dei protagonisti della sua storia, mentre Cascina Cuccagna diventa sede di numerose attività per genitori e bambini tra laboratori, incontri e letture.