A Cascina Cuccagna “Vita da cartoni”: appuntamento tra jazz e disegni animati

Milano – Jazz e disegni animati martedì 9 aprile alla Cascina Cuccagna di Milano. Nell'ambito della rassegna di concerti “Prodjgi”, acronimo di promozione del jazz giovane italiano, questa volta il protagonista sarà il divertente progetto intitolato "Vita da cartoni", che vedrà impegnati tre jazzisti, Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Massimiliano Milesi (sax) e Alessandro Rossi (batteria). Il trio proporrà un concerto a metà strada tra il jazz delle origini e quello contemporaneo, un mix di musica improvvisata e di rumori insoliti, facendosi ispirare in modo particolare dalle colonne sonore dei cartoni animati del passato. Sono due i set in programma: la prima live session all'ora dell'aperitivo alle 19.30, la seconda in prima serata alle 21.30. L’ingresso è libero e gratuito. Per info e prenotazione tavoli 02 5457785. Dove: Via Privata Cuccagna, 2 a Milano. Per info e prenotazione tavoli 02 5457785.