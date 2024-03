Bollate, Conoscere il jazz con Giovanni Falzone

Bollate (Milano), 17 marzo 2024 – Terzo appuntamento lunedì 18 marzo alle ore 21 con la 26esima edizione di "Conoscere il jazz" a Bollate. La manifestazione organizzata da Bollate Jazz Meeting porta sul palcoscenico dell'auditorium don Bosco "Giovanni Falzone Freank Machine" con Falzone alla tromba, Giuseppe La Grutta al basso elettrico, Andrea Bruzzone alla batteria.

Si tratta di una serie di brani composti da Giovanni Falzone in forma non convenzionale con l'obiettivo di ripercorrere momenti esecutivi con strutture ben definite per tutti gli strumenti e momenti di puro "interplay", ossia il desiderio di portare avanti un pensiero comune, facendo da una piccola idea un discorso musicale collettivo, basandosi soprattutto sull'improvvisazione tematica e sull'utilizzo dell'elettronica. Le composizioni sono caratterizzate da una forte componente ritmica e melodica, attraverso la quale il Trio muove tutto il quadro sonoro.

Fanno parte di questo progetto musicisti capaci e attenti con i quali Falzone ha instaurato un rapporto di complicità ed intesa musicale, grazie soprattutto alla loro sensibilità e capacità di recepire ogni piccolo segnale. Giovanni Falzone, trombettista e compositore, ha fatto parte stabilmente dell'Orchestra Sinfonica "G. Verdi" di Milano dove ha avuto occasione di suonare con direttori e solisti di fama internazionale. Dal 2004 si è dedicato definitivamente alla musica jazz e alla composizione.

Biglietto d'ingresso 15 euro.