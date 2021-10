Milano, 10 ottobre 2021 - L'autunno sta entrando nel vivo. Nelle prossime ore infatti, la presenza di un freddo ciclone sarà responsabile di numerosi rovesci e temporali ma anche dell'arrivo delle prime nevicate di stagione. Ma vediamo nel dettaglio, da Nord a Sud, cosa accadrà nei prossimi giorni.

Crollo delle temperature

E' in arrivo il primo impulso freddo della stagione con valori termici sotto le medie climatiche di circa 7/8°C. Alcune città come Torino, Milano, Bologna e Vnezia potrebbero addirittura arrivare a 4-5°C. Qualche grado in più nel resto dell'Italia ma a causa dei freddi venti di Bora, Grecale e Tramontana ci sarà comunque da coprirsi bene con sciarpe, cappelli e cappotti.

Lunedì 11 ottobre

Secondo gli esperti di 3BMeteo, il nuovo impulso freddo che sul finire della settimana è arrivato dall'Europa orientale e andrà a rinvigorire l'area depressionaria presente tra l'Adriatico e il sul Sud Italia, determinerà un inizio di settimana instabile sulle nostre regioni orientali. Lunedì 11 ottobre sarà infatti caratterizzato da annuvolamenti e piogge sparse dalle coste venete e friulane alla Romagna e fino alla Puglia, con coinvolgimento anche di parte del basso Tirreno tra nord Sicilia e Calabria. Le temperature decisamente basse per il periodo saranno favorevoli per nuove nevicate sulla dorsale appenninica, con fiocchi già dai 1300/1500m su Appennino romagnolo, toscano, umbro, marchigiano ed abruzzese. Con il passare delle ore l'area depressionaria tenderà però ad allontanarsi dall'Italia verso il comparto meridionale balcanico e l'instabilità andrà così attenuandosi a partire da nord, con subentro di progressive schiarite. Si manterranno condizioni più stabili e soleggiate invece sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche, sottovento rispettivamente alle Alpi e all'Appennino, ma il clima sarà ovunque frizzante, specie nelle ore notturne e al primo mattino.

Martedì 12 ottobre

Martedì 12 ottobre, stando sempre a quanto dicono gli esperti di 3BMeteo, arriveranno altri impulsi freddi provenienti dal Nord Europa e diretti verso il Mediterraneo centrale e parte d'Italia. Uno di questi raggiungerà le Alpi settentrionali nel corso di martedì, e darà luogo ad un aumento della nuvolosità su Alpi, Liguria e Triveneto con qualche fenomeno che sui rilievi confinali del Nord Italia assumeranno carattere nevoso fin verso i 1500m. Rimarranno in attesa le altre regioni, con tempo più soleggiato salvo una residua instabilità che si attarderà su Puglia e nord Sicilia nella prima parte della giornata.

Mercoledì 13 ottonbre

Intorno alla metà della settimana il nuovo carico di aria fredda nord europea irromperà con maggior decisione sul Mediterraneo centrale, attivando una circolazione di bassa pressione sulle nostre regioni meridionali responsabile di tempo instabile al Sud, sul versante adriatico e sulla Sardegna orientale. Sarà nuovamente l'occasione per altre nevicate sui rilievi appenninici dall'Emilia alla Campania, a tratti fin verso i 1500m. Non verranno coinvolti il Nord e il versante tirrenico, seppur in un contesto climatico del tutto autunnale con gelate notturne sulle Alpi.

La mappa della Lombardia