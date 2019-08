Mantova, 14 agosto 2019 - Continua la marcia di avvicinamento al campionato di serie D del Mantova, che domenica (fischio d’inizio alle 16) giocherà a Zingonia in casa dell’Atalanta. Un altro “assaggio” di quel grande calcio che la squadra biancorossa vuole ritrovare al più presto dopo un “esilio” durato davvero troppo a lungo. In quest’estate ricca di confronti con rivali di prestigio, dopo aver superato a pieni voti la sfida di Tim Cup con il Siena ed essere uscita a testa alta dal match con il Pescara, senza dimenticare la dignitosa resistenza opposta alla Lazio dopo poche sedute di allenamento, la compagine virgiliana proverà ora a misurarsi con un avversario impegnato nelle ultime prove prima dell’esordio in Champions League. Un test di assoluto rilievo, che potrà fornire ulteriori, valide indicazioni sulla caratura del Mantova che sta nascendo agli ordini di mister Lucio Brando.

Una squadra che guarda già con grande concentrazione al primo settembre, quando inizierà il campionato che porterà al “Martelli” la Calvina, la società al secondo anno in serie D rilevata nei mesi scorsi da Roberto Marai, l’imprenditore gardesano che alcune stagioni fa ha cercato di rilevare pure il Mantova dopo l’ultimo fallimento. Sarà quella la prima di trentaquattro partite che caratterizzeranno la rincorsa alla serie C, una lunga corsa a tappe che terminerà il prossimo 3 maggio, quando la formazione di mister Brando spera di staccare il biglietto tanto ambito per tornare tra i professionisti. Proprio il nuovo allenatore biancorosso, alla luce delle prestazioni messe in mostra in questo precampionato e in vista di quello che dovrà essere l’atteggiamento di tutta la stagione, ha trasmesso ai suoi giocatori un vero e proprio monito: “Le qualità per fare bene ci sono, così come questo gruppo sta mostrando di essere compatto e di possedere un’anima. Siamo però solo all’inizio, possiamo e dobbiamo crescere ancora. La squadra deve acquisire la consapevolezza del suo valore e dell’obiettivo che intendiamo raggiungere. Nello stesso tempo, però, non dobbiamo mai commettere l’errore di essere presuntuosi o perdere di vista il fatto che per ottenere il risultato dobbiamo dare fondo alle nostre risorse ogni volta che scendiamo in campo, sia con l’avversario più blasonato che con l’ultima in classifica. Non dobbiamo mai cadere in questo tranello”.

Un invito a far vedere tutto il proprio valore è giunto anche dal presidente Ettore Masiello: “Contro rivali di serie C e B la squadra ha fatto davvero una gran bella figura. Ha messo in mostra personalità e ottime qualità. Non rimane che ricordarci che siamo solo ad agosto e cercare di andare avanti a passo sempre più spedito in questa direzione che sta facendo vedere di poter essere quella giusta”. Dalla vetrina dal sapore di Champions League di domani con l’Atalanta sono attese nuove conferme a queste premesse più che interessanti che il Mantova sta preparando.