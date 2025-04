Cede dosi di cocaina per un pezzo di ricambio dell’auto: 29enne arrestato a Roverbella

Roverbella (Mantova), 7 aprile 2025 – Un pezzo di ricambio dell’auto per uno sconto sul costo della cocaina. Ma l’affare è saltato a causa di un controllo casuale dei carabinieri di Roverbella, insospettitisi durante una perlustrazione.

Sabato pomeriggio 5 aprile, i militari di Roverbella stavano guidando su via Circonvallazione quando hanno notato un furgone con una porta aperta e tre persone che dialogavano. Rallentando hanno sentito odore di hashish e hanno deciso di fermarsi e controllare quegli uomini.

Mentre si avvicinavano uno di loro ha provato a disfarsi di un involucro senza farsi notare. Ma non ci è riuscito. I militari hanno così perquisito i tre e hanno scoperto che lo straniero che aveva lanciato via l’involucro, un 29enne con passaporto marocchino, si era disfatto di ben 9 “pacchettini”. All’interno c’era della cocaina per un peso di quasi 9 grammi. Un suo connazionale, di 24 anni, è invece trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire l’accordo che stava prendendo corpo. Un uomo di 37 anni, italiano, residente a Porto Mantovano, si era accordato con lo straniero per l’acquisto di cocaina, droga che non avrebbe pagato subito dal momento che avrebbe dovuto vendere allo straniero un pezzo di ricambio per un’auto e, per questo, il prezzo della sostanza stupefacente sarebbe stato scontato dalla spesa complessiva del ricambio.

Il marocchino 29enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro straniero e l’italiano sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova quali assuntori di sostanze stupefacenti.