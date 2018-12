Mantova, 13 dicembre 2018 - Sarà un Natale più ricco di offerte quello che troveranno le migliaia di visitatori giornalieri dell'Outlet Villa di Bagnolo San Vito (casello di Mantova Nord dell'Autobrennero) che con le sue 120 boutique costituisce uno dei poli d'attrazione per lo shopping nell'est lombardo. Emilia e Veneto.

La piazza centrale è stata completamente rinnovata: in appena tre mesi è nato un grande giardino d'inverno, con vetrate a vista sulle fontane che già arredavano l'area e le nuove facciate. L'orangerie, come viene definita dai portavoce dell'outlet, ospiterà due note attività del settore food: l'Antica Rosticceria San Francesco, nata a Palermo nel 1834 che tiene a battesimo la decina succursale (dopo quelle di Milano, Roma, Bergamo e Brescia); e la prima sede lontana da quella centrale di Aromatica Cafè, un nuovo format di lounge che punta su convivialità e gusto. Per finire,nella piazza è stata montata una grande giostra a cavalli in stile '700 veneziano, alta 11 metri, che sarà messa a disposizione gratuitamente al pubblico di grandi e piccini.