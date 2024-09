Maria Campai trovata morta a Viadana: fermato un 17enne

Viadana (Mantova) – Svolta nel caso di Maria Campai, la donna di 42 anni trovata morta in una villa a Viadana, in provincia di Mantova. Un ragazzo di 17 anni della zona è stato fermato dai carabinieri. A quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima on line convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione. Seondo quanto ricostruito i due avrebbero avuto un incontro e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l'avrebbe uccisa.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo avrebbe colpito la donna alla testa con violenza, causandole ferite gravissime. Successivamente avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato, sembra a braccia, nel rudere di una villetta abbandonata, in un luogo dove difficilmente potesse essere notato. Il cadavere della vittima è stato ispezionato dal medico legale Antonello Cirnelli, il cui compito è anche quello di verificare se le ferite letali causate alla donna possano essere riconducibili al ragazzo.

Maria Campai in un'immagine tratta dal suo profilo Facebook

Tutto è iniziato la mattina di venerdì 20 settembre. La sorella con cui Maria viveva a Parma ha chiamato i carabinieri di Viadana. Maria, la sera prima, giovedì, era partita alla volta del centro del Mantovano per – questo è quel che le aveva detto – un colloquio di lavoro. La mattina successiva però Maria ha risposto al telefono. La donna si è quindi rivolta ai militari: “Per favore, aiutatemi a trovarla”. Sono partite le indagini e le ricerche, anche con i cani molecolari. Per ritrovare Maria erano stati affissi affisso manifesti per tutto il paese e il suo caso era andato anche all'attenzione della trasmissione Rai “Chi l'ha visto”. Fino alla prima, tragica, svolta: questa mattina, il corpo della donna è stato ritrovato nel giardino di una villetta.