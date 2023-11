Nelle campagne di Guidizzolo è allarme lupi: tre pecore sbranate e altrettante sparite

C’è il forte sospetto che ci sia l’azione di uno o due lupi dietro al rinvenimento di tre pecore sbranate e alla sparizione di altrettante. L’episodio è avvenuto nelle campagne tra Rebecco e Birbesi di Guidizzolo, nel cortile di una cascina privata.

In un apposito recinto erano allevati e rinchiusi i sei animali. Il proprietario oggi si è accorto dell’episodio, avvenuto molto probabilmente domenica: avvicinandosi al recinto ha visto i corpi di tre pecore riversi a terra. Il lupo o i lupi avrebbero demolito una parte della recinzione e una volta dentro nel recinto avrebbero preso di mira le pecore: per alcune non c’è stato scampo mentre in tre sono riuscite a scappare ma non si sa se poi siano state raggiunte dai lupi. Il proprietario delle pecore, nei mesi scorsi aveva sospettato la presenza di lupi visto l’insolito stato di agitazione degli ovini.

Sul posto sono intervenuti agenti della vigilanza ittico venatoria della Provincia che hanno effettuato una serie di rilievi anche se non è stato possibile il prelievo del Dna sui resti degli animali rinvenuti poiché ormai è passato troppo tempo dall’episodio.

Per il 19 dicembre 2023, la Provincia in collaborazione con Regione Lombardia ha organizzato un incontro – seminario per conoscere meglio il lupo, il suo comportamento e come difendersi. L’iniziativa, rivolta in particolare ad amministratori, ambiti di caccia, associazioni, è aperta a tutti.