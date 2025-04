Castiglione delle Stivere, furto in un’azienda: rubati dal magazzino mobili per centri estetici dal valore di 30mila euro

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Doppio furto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano.

Un colpo è stato messo a segno nel magazzino della ditta “Gamma Design” in via Mazzini. I ladri dopo aver manomesso una porta sono entrati nei locali dell’azienda e hanno portato via mobili di arredo per centri estetici. Le prime stime fanno ammontare il danno a circa 30mila euro. I carabinieri di Castiglione hanno effettuato un primo sopralluogo nel magazzino domenica e hanno immediatamente avviato le indagini.

Il secondo colpo, invece, è avvenuto nella scuola Battisti, in via Maifreni: i ladri sono passati da una porta secondaria per introdursi nell’edificio e, una volta all’interno, hanno forzato la macchinetta delle bevande, rubando tutte le monete all’interno. Il bottino non è ancora stato quantificato. Anche in questo caso i militari dell’Arma di Castiglione hanno immediatamente effettuato un sopralluogo per poi iniziare le indagini.