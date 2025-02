Mauro Icardi e China Suarez a Milano, le foto romantiche su Instagram: “Camminare mano nella mano, come se il tempo si fermasse solo per noi”

Milano, 1 febbraio 2025 – Mauro Icardi è tornato a Milano. E stavolta con lui c’è la nuova fidanzata, China Suarez. La coppia ha informato i follower tramite alcune storie (molto romantiche) sui rispettivi profili Instagram. Ma perché questo viaggio in Italia? Questioni legali legate alla separazione con l’ex Wanda Nara o nuovi progetti di lavoro tra calcio e spettacolo?

Mauro Icardi sta trascorrendo alcuni giorni a Milano insieme alla nuova compagna, China Suarez. E ha voluto immortalare alcuni momenti romantici del loro soggiorno per poi postarli sul suo profilo Instagram. Nel primo scatto la coppia è in una piazza Duomo deserta, probabilmente in piena notte e si bacia davanti alla Cattedrale. Mentre in quello dopo, stesso luogo, solo che la modella è in braccio al calciatore e lo tiene stretto stretto a sè. Accanto la didascalia: "Camminare per le vie di Milano, mano nella mano, come se il tempo si fermasse solo per noi”. Nella terza fotografia, invece, i due giovani sono seduti a un tavolino di ‘Marchesi 1824’ – famosa pasticceria del capoluogo - con vista sulla Galleria Vittorio Emanuele.

Mauro Icardi e China Suarez a Milano (Foto profilo Instagram)

Ma perché Icardi e Suarez sono a Milano? Stando al gossip che arriva da Buenos Aires, il calciatore potrebbe essere rientrato in Italia per deporre la sua testimonianza nella causa di divorzio che è stato richiesto a Milano perché qui risulta l'ultimo indirizzo di residenza ufficiale dell'ex coppia. Ma altre indiscrezioni accennano a possibili progetti lavorativi per China Suarez, che di fatto non ha mai lavorato nel nostro Paese, mentre in Argentina è nota come attrice e cantante. Infine, non è escluso che Icardi sia rientrato per cercare un nuovo ingaggio: sembra, infatti, che Maurito voglia tornare a giocare in Serie A, dove manca dal 2019. Il suo contratto col Galatasaray è valido fino al 2026.

L’ufficializzazione della storia tra Mauro Icardi e China Suarez è arrivata lo scorso 9 gennaio. L'attaccante del Galatasaray lo aveva comunicato sui social, postando foto assieme all’attrice. E accanto aveva scritto: “Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te lo aspetti…chissà…è questione di destino…quel destino che trova sempre il modo di far incontrare due persone, non importa quanto tempo passi o quante strade siano state percorse. Ci sono nuovi viaggi da fare…Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelle che guardavamo ogni notte quando eravamo bambini, in compagnia, e sognavamo tante cose…oggi, non non ho bisogno di altri segnali…So che con te sono dove dovrei essere“.

Nel 2021, l’ex Wanda Nara aveva accusato la donna di aver mandato in crisi il matrimonio con Icardi che poi ricucito il rapporto fino a quando l'ex moglie era poi finita tra le braccia di L-Gante.

Mauro Icardi ufficializza la storia d'amore con China Suarez (Foto profilo Instagram)

María Eugenia Suárez Riveiro, conosciuta come China Suárez è nata a Buenos Aires nel 1992 ed è un'attrice, cantante e modella argentina. Figlia Guillermo Suárez e Marcela Riveiro Mitsumori, la Suarez ha origini spagnole e giapponesi, questo spiega il suo soprannome orientale ‘China’ dovuto soprattutto ai suoi occhi a mandorla che le hanno dato uno sguardo unico.

Come attrice ha debuttato all'età di undici anni, recitando nella serie televisiva ‘Rincón de luz’. Nel 2015 ha fatto il suo esordio sul grande schermo con l'adattamento cinematografico del libro ‘Abzurdah’.

Ha tre figli, avuti da due relazioni diverse: è stata sposata con l’attore argentino Nicolás Cabré. La coppia ha avuto la piccola Rufina nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021, invece, Suarez è stata legata all’attore cileno Benjamín Vicuña. Insieme hanno avuto due figli, Magnolia, nata il 7 febbraio 2018, e Amancio, nato il 28 luglio 2020.

Su Instagram il suo nickname è "sangrejaponesa" e conta 7,7 milioni di followers.