Chiamamifaro eliminata dal Serale di Amici, la cantante bergamasca perde al ballottaggio contro Senza Cri

Bergamo, 13 aprile 2025 – Angelica Gori, alias Chiamamifaro, è stata eliminata durante la quarta puntata del serale di ‘Amici 24’, andata in onda su Canale 5, sabato sera, 12 aprile. La giovane cantante bergamasca, del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio contro la collega Senza Cri.

Dopo il salvataggio di Daniele, Chiamamifaro è tornata in casetta insieme a Senza Cri ed è subito scoppiata in lacrime sapendo il rischio che stava correndo, ovvero l’eliminazione. La conduttrice del talent show, Maria de Filippi, ha cercato in tutti i modi di consolarla spiegandole che questo non significa che non potrà mai avere una carriera di successo.

De Filippi ha poi approfittato dell’occasione per fare un'importante precisazione nei confronti della cantante. “Non ho mai ricevuto una chiamata, né da tuo padre, né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha detto la presentatrice, riferendosi a Cristina Parodi, nota conduttrice e giornalista, e a Giorgio Gori, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo.

Durante una puntata del Day time, la 23enne aveva voluto sottolineare: “I miei genitori sono felici di questa passione, ma mi guardano da lontano. Siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano della raccomandata”.

Numerosi i fan rimasti delusi dall’uscita di Chiamamifaro. “La tua eliminazione è un lutto che non supererò facilmente. Sei un’artista e una persona pazzesca”, ha scritto Ross su X. Seguito da Josem: “Angelica, là fuori avrai successo sia da artista che da persona. Sei speciale. Rmarrai la più cucciola dell'edizione”. E da Istrione: Uscita più ingiusta e scontata non ci poteva essere”. Poi Grace: “Non mi fa impazzire ma avrebbe meritato di stare in quella scuola anche “solo” per il garbo e la maturità che tiene”. E Piacerego: “Hai dato tanto e ti ringrazio tantissimo perché sei stata veramente eccezionale, vedo tanto potenziale e talento e lo continuerai a dare”.

Chiamamifaro, ovvero Angelica Gori, ad Amici

Chiamamifaro ha debuttato nel mondo della musica a 18 anni lanciando il suo primo singolo, ‘Pasta rossa’. Sempre quattro anni fa è uscito anche il brano ‘Domenica’. Nel 2021 ha dato alle stampe il suo primo EP ‘Macchie e singoli Bistrot e Limiti’. L’anno dopo sono uscite le canzoni, ‘Addio sul serio’ e ‘Pioggia’ di CBD e inoltre è uscito il suo primo album intitolato ‘Post Nostalgia’. L’anno scorso invece ha pubblicato i singoli i ‘Ma ma ma’, ‘Santa subito’ e ‘Se parlo di te’ e nel 2024 sono usciti l’EP ‘Default’, l’album ‘Disco Default’ accompagnati dal singolo ‘Tutti contro tutti’.

Nel corso della sua carriera, prima di approdare ad ‘Amici’ nell’ottobre 2024, ha aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Sangiovanni, e si è esibita al concerto del Primo Maggio al Circo Massimo lo scorso 1 maggio.

Durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, Chiamamifaro ha presentato davanti a due giudici d’eccezione – Dardust e Ornella Vanoni – e ai prof di canto e di ballo l’inedito O.M.G.. Il brano esplora il tema della nostalgia e del rimpianto, ruotando intorno alla parola “amarcord“, che evoca ricordi di un passato che sembra apparentemente migliore del presente. O.M.G. è arrivato dopo il precedente singolo ‘Perché?’.

La 23enne si è inoltre laureata il 9 ottobre 2024 (poco prima di approdare ad ‘Amici’), all'istituto musicale.

Chiamamifaro

Angelica è figlia di Cristina Parodi (nota conduttrice e giornalista), e Giorgio Gori (europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo), ed è la più piccola di casa. Ha due fratelli: Benedetta, classe 1996, ricercatrice di Etnobotanica, e Alessandro, nato nel 1997, che lavora in un’azienda agricola in Spagna. Solo lei ha scelto di cercare una carriera in ambito artistico, conseguendo anche una laurea all’Istituto musicale.

Angelica ha scelto il nome Chiamamifaro perché il faro e la sua luce sono un posto sicuro, dove nessuno può sentirsi solo, compresa lei.

Su Instagram la 23enne è seguita da oltre 58mila follower e sul suo profilo condivide spesso fotografie e video che la immortalano mentre canta, ma anche in alcuni suoi momenti liberi.