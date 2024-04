Via libera alla ciclabile dentro la cava

Ciclabile dentro la cava, approvata la convenzione. Si profila all’orizzonte il progetto di riqualificazione di una porzione dell’impianto estrattivo, in località Belgiardino di Montanaso Lombardo. La Provincia ha licenziato lo schema di convenzione sottoscritto con il Comune e la società che gestisce la cava di sabbia e ghiaia, disposta a realizzare l’opera.

L’obiettivo è riconvertire alcune aree dell’impianto in previsione della loro parziale dismissione come cave, per riconnetterle alle aree verdi della cintura periurbana della vicina Lodi. Secondo il progetto il percorso ciclopedonale è infatti previsto lungo la sponda Ovest del lago di cava, fra la ciclabile parallela alla Provinciale 202 a Sud e il percorso protetto che percorre l’alzaia del Belgiardino a Nord. Le caratteristiche dell’intervento sono riassunte nel documento allegato alla convenzione: un chilometro e 830 metri di ciclabile con carreggiata larga tre metri.

Sarà sfruttato, ripulendolo dalla vegetazione, parte del percorso carrabile già esistente, poco più di un chilometro usato sia dai mezzi agricoli sia dai camion per l’estrazione. La restante parte verrà realizzata ex novo. Nella zona Sud il tracciato verrà protetto con cartelli ad hoc, recinzione e posa di un cancello; nell’area Nord la pista sarà invece corredata da filari di arbusti e una barriera in terra. Il progetto prevede anche piazzole e punti panoramici attrezzati con panchine e tavoli, mentre nei pressi del lago di cava saranno installate staccionate di legno.

M.B.