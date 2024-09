Tornano “Le forme del gusto“. Il meglio del territorio in vetrina: "Abbiamo alzato l’asticella"

Mostre, laboratori, incontri, eventi e mercato. La dodicesima edizione de “Le Forme del Gusto” sarà questo e molto di più, con un corposo programma che è stato annunciato ieri nella sala consiliare del Broletto. Il festival delle eccellenze agroalimentari sarà in piazza Vittoria il 27, 28 e 29 settembre, dalle 9 alle 19. Un’iniziativa che Andrea Furegato, sindaco di Lodi, ha definito "consolidata e di valore, che mette in luce una filiera importante per tutta l’economia lodigiana. Dietro al festival c’è un lavoro di molti soggetti che si sono uniti facendolo crescere ogni anno". Opinione ribadita da Sabrina Baronio, presidente provinciale Confartigianato. "In quest’edizione si è puntato ad alzare ancora di più l’asticella – ha detto –. È una manifestazione che aveva carattere di mercato. Ora è un evento in cui il Lodigiano è riconosciuto e si riconosce, come testimoniano i numeri sempre crescenti di partecipazioni e visitatori".

Mauro Parazzi, vicesegretario di Confartigianato, ha illustrato il ricco programma di incontri previsti in piazza. Il primo, venerdì mattina, con le “Forme dell’acqua”, a cura di Sal, in cui gruppi di ragazzi delle scuole approfondiranno la sostenibilità sul territorio. Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia, sarà il primo grande ospite, venerdì alle 12, per parlare delle sfide della povertà alimentare infantile. L’inaugurazione ufficiale del festival sarà alle 17.30, col giornalista Roberto Poletti che condurrà. Ci saranno anche un evento organizzato dal Festival della Fotografia Etica e un’anteprima della Rassegna Gastronomica del Lodigiano. Sabato 28 altro giorno colmo di eventi, come lo showcooking di Alessandro Proietti Refrigeri alle 10.45, cuoco del ristorante La Coldana, vincitore di una stella Michelin, che parlerà del progetto di ristorante a km 30. Grande attesa poi per l’arrivo del professor Andrea Segrè, importante figura dell’antispreco e fondatore di Last Minute Market-impresa sociale. Alle 18.30 evento di grande richiamo con Pietro Catzola, cuoco del presidente della Repubblica che presenterà il suo libro “Il Cuoco dei presidenti”. Gran finale domenica. Dalle 10.15 la degustazione di piadina romagnola IGP; poi ospite la chef Antonella Ricci, personalità di spicco dell’alta cucina italiana. Tra degustazioni e presentazioni si arriverà alle 17.15 con l’undicesima gara di Raspadüra lodigiana: presenterà la giornalista e conduttrice tv Monica Bertini. Inoltre itinerari guidati e gratuiti partiranno da piazza Vittoria per scoprire il patrimonio storico artistico di Lodi. Se il fiume lo permetterà itinerari naturalistici sull’Adda.