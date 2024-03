Studenti del Tosi oggi in visita all’azienda Oxim

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle tecnologie nei processi aziendali e nella vita quotidiana. È la ragione per cui Sipcam Oxon, tra i leader nel settore dei mezzi tecnici per l’agricoltura, aderisce all’iniziativa “TechTour – Giornata della Tecnologia”, organizzata da Assolombarda, cui partecipano 60 imprese ad alto valore tecnologico. Oggi i cancelli dello stabilimento Sipcam Oxon di Salerano sul Lambro si apriranno per accogliere 30 fra insegnanti e studenti del quarto anno dell’Istituto Tecnico Agrario “Tosi” di Codogno. "Condividiamo con entusiasmo gli obiettivi di questa iniziativa, che mira ad avvicinare i giovani al mondo della tecnologia e a far conoscere loro le diverse opportunità professionali offerte dal settore" afferma Giusy Aronne (nella foto), responsabile delle Risorse Umane di Sipcam Oxon. Gli studenti avranno la possibilità di visitare alcuni reparti e di incontrare ingegneri, chimici ed agronomi.