Spazio ai giovani nel Teen Hub multifunzionale

Decolla il nuovo spazio multifunzionale pensato per i giovani: si chiamerà Teen hub e il taglio del nastro è previsto per domenica alle 11.30 in via Roma. È una delle tante iniziative nate grazie al progetto Arcipelago, promosso dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il disagio sociale tra i minori non solo nel comune di Massalengo ma anche nei centri del lodigiano che hanno aderito alla manifestazione di interesse. I locali, che sono stati appena ristrutturati, saranno destinati a diverse attività, ma si punterà soprattutto sul post-scuola: i ragazzi potranno svolgere i compiti, partecipare a laboratori e incontri. Inoltre, sarà la base del progetto Arcipelago, candidandosi a diventare un punto di riferimento per i giovani della zona. Qui si troveranno gli educatori, i quali collaboreranno con i ragazzi per sviluppare nuovi progetti che possano andare incontro alle loro esigenze.

"È fondamentale avere uno spazio dove i giovani possano sentirsi accolti e valorizzati – spiega Silvia Piantoni, project manager di Arcipelago per l’Ufficio di Piano dell’Ambito – e che favorisca la loro crescita e partecipazione attiva alla vita comunitaria". Per la vicesindaco Antonella Rapelli è "il primo passo, visto che ora vogliamo progettare insieme a loro percorsi di crescita personale e momenti di scambio in vari ambiti di interesse giovanile". Orsola Bologna, referente per la cooperativa Eureka, giudica significativa la decisione dell’amministrazione comunale di aprire uno spazio dedicato ai ragazzi poiché "rappresenta un’opportunità per accrescere le competenze individuali e collettive dei giovani, promuovendo un maggior protagonismo nelle loro decisioni".

Mario Borra