Semaforo rosso ai mezzi pesanti in attesa della nuova bretella

Stop ai mezzi pesanti con una stazza superiore alle dodici tonnellate in attesa della nuova bretella. La Provincia ha acceso il semaforo rosso per i “bisonti della strada“ in corrispondenza dell’intersezione a raso lungo la Provinciale 23, all’altezza della località Casoni di Borghetto Lodigiano, che interferisce con via dei Molini. In quel punto la svolta di grossi camion, soprattutto diretti verso un’azienda, ha recato danni anche alle proprietà private in quanto si tratta di un angolo molto stretto per le manovre.

Attualmente è in fase di realizzazione una nuova variante di collegamento che risolverà il problema alla radice. Intanto, però, nell’attesa dei lavori, è arrivato appunto il blocco per i camion di grossa stazza che potranno, in alternativa, sfruttare l’accesso a un’altra rotonda sempre lungo la Provinciale 23, che si trova circa un chilometro più avanti nel comune di San Colombano al Lambro. La Provincia quindi ha deciso la limitazione viabilistica giustificandola con ragioni di sicurezza stradale e di incolumità pubblica, ribadendo che il provvedimento adottato non lede l’interesse dell’azienda in località Casoni.

Non è la prima decisione assunta in questo senso: a luglio dell’anno scorso un’ordinanza viabilistica sempre della Provincia aveva fermato i Tir sulle strade del Centro Lodigiano tra i paesi di San Colombano, Borghetto Lodigiano e Graffignana.

M.B.