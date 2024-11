Mancano corsi di formazione e informazioni sugli allergeni: attività sanzionate a Lodi

Lodi, 26 novembre 2024 - Esercizi commerciali sotto la lente della polizia, scattano 6.500 euro di sanzioni amministrative. Continuano gli accertamenti della Questura di Lodi per verificare il rispetto delle normative da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali del territorio. Su ordine del Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, nel Capoluogo, sono state controllate diverse attività commerciali. Il bilancio ha visto identificare 43 persone e verbalizzare sanzioni amministrative totali, a diversi titolari, per oltre 6.500 euro.

Al blitz hanno partecipato anche agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Nel mirino un bar, a cui è stata contestata la violazione di una norma regionale, che impone la frequentazione di corsi di formazione, da parte del personale, in materia di giochi leciti. Inoltre è stato controllato un centro massaggi, al quale è stata contestata la violazione delle disposizioni in materia di consenso informato, ai clienti, in materia di allergie. Sono stati, infine controllati gli avventori di una sala Bingo. Tutto per avere un quadro sui frequentatori dei locali presenti sul territorio. E ora chi non è in regola, se non vorrà incorrere in altre multe, dovrà mettere mano al portafoglio.