Rissa in strada vicino alla stazione. Ancora violenza

Violenza a Casalpusterlengo, nuovo inquietante episodio: lunedì sera, verso le 19, testimoni hanno notato tre persone che, con ogni probabilità, hanno avuto un diverbio violento nella zona della stazione ferroviaria. Resta un mistero su cosa sia successo veramente ma, secondo quanto ricostruito, almeno tre sconosciuti, di origine quasi sicuramente straniera, si sono affrontati e poi sono scappati. Chi ha visto ha riferito di due tizi in fuga in sella ad una bicicletta ed un altro invece in monopattino. Sembra abbiamo preso direzioni diverse ed uno di loro era sanguinante. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri del comando compagnia di Codogno i quali però non hanno notato alcuna persona presente: hanno perlustrato la zona circostante per diversi minuti, ma con esito negativo. I tre si sono dileguati in tutta fretta, essendo consapevoli che da lì a poco sarebbero arrivate le forze dell’ordine. Resta da capire come mai sia scoppiata la lite, l’ennesimo episodio di violenza in città. Forse è in qualche modo legato all’accoltellamento avvenuto alle 20.30 di mercoledì della scora settimana, in via Garibaldi, sempre a Casale? Impossibile, al momento, saperlo, tenuto conto che gli inquirenti non sono ancora riusciti a rintracciare l’autore del fendente al corpo ai danni di un 21enne di nazionalità tunisina che, per miracolo, ferendosi alle mani, ha evitato il peggio.

M.B.