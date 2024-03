Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest. Quarantacinquenne nei guai

Si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e per lui sono diventati guai grossi. Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 18, ai carabinieri è arrivata una segnalazione: due persone stavano cambiando una ruota bucata dopo che erano andati a finire con l’auto contro un palo. Ma l’operazione veniva effettuata praticamente in mezzo alla strada, con loro pericolo e intralcio della circolazione, nel bel mezzo del paese di Castelverde. La pattuglia è arrivata e ha visto che la segnalazione era esatta. I carabinieri sono andati a chiedere loro di spostarsi, ma si sono subito resi conto che tutti e due avevano probabilmente bevuto un po’ troppo. Hanno chiesto chi fosse alla guida dell’auto al momento dell’incidente e a questa persona hanno domandato di sottoporsi all’alcoltest, ricevendo un fermo rifiuto. Pur facendogli notare che le sanzioni sarebbero state pesanti, il conducente, un uomo di 45 anni, ha mantenuto il suo diniego. A quel punto il 45enne è stato multato di 500 euro, denunciato rifiuto di sottoporsi al test, la sua patente gli è stata sequestrata e l’auto, che è risultata intestata ad altra persona, affidata a chi era in grado di poter guidare. P.G.R.