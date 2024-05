Proposte e richieste ai candidati: "Pavia diventi capitale del talento"

Il completamento della tangenziale, la nuova stazione di Pavia nord, ma anche una riduzione di Imu e Tari, la valorizzazione del Ticino e far diventare il capoluogo pavese una vera "Capitale del talento". Sono alcune delle richieste che Assolombarda Pavia ha raccolto in un dossier per la prossima amministrazione comunale. "Abbiamo voluto mettere a disposizione della politica le nostre progettualità – ha detto Daniele Cerliani, presidente della zona Pavia di Assolombarda - in una visione di Pavia come città dell’innovazione e del talento, valorizzando le sue eccellenze e creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Infrastrutture moderne, un fisco amico delle imprese, un ambiente sano e vivibile, un sistema educativo efficace e un ecosistema culturale vibrante: questi sono gli elementi chiave per continuare la trasformazione di Pavia". I processi di riqualificazione e di rigenerazione delle aree dismesse sono centrali nella visione dell’Associazione e devono proseguire nel loro iter in tempi certi. "La mancata conclusione della revisione del pgt avviata nel 2018 – ha detto Assolombarda – impone di procedere celermente per fornire agli operatori un quadro normativo certo".

Inoltre si dovrebbe pensare al Ticino e contrastare la chiusura delle attività commerciali nei centri storici. "Pavia deve investire nel suo sistema educativo - ha aggiunto Assolombarda - rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro. Nel territorio sorgerà il Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile con un Centro di ricerca e formazione dell’Università e un’infrastruttura per l’innovazione tecnologica. Non può mancare un’attenzione al settore culturale, con l’incentivazione di settori come la ricettività alberghiera e il potenziamento delle iniziative legate al patrimonio museale e naturalistico".