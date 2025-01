Ponteggio in stazione. Inizia un’altra fase della riqualificazione

Stazione ferroviaria “impacchettata“. Ieri mattina sulla facciata dello scalo di piazzale Cadorna è stato collocato il ponteggio per permettere agli operai della ditta incaricata di entrare nel vivo della riqualificazione della parte esterna del fabbricato secondo un appalto dei lavori già definito l’anno scorso. Per, appunto, l’intervento sulla struttura e sull’area esterna, Rfi aveva messo sul piatto circa due milioni e 759 mila euro e la durata dei lavori era di 526 giorni naturali e consecutivi. L’opera, che, appunto, restituirà la palazzina viaggiatori completamente riqualificata, interesserà anche l’area esterna che diventerà più fruibile. A settembre era stato inaugurato il nuovo sottopasso sotto i binari con la possibilità di uscire ed entrare da viale Trivulzio mentre altri lavori sono ad oggi ancora in pieno svolgimento. In totale lo sforzo finanziario di Rfi sullo scalo ammonta a circa dodici milioni di euro. M.B.