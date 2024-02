Ponte “malato” da sistemare. Si valuta la soluzione bailey

Il ponte di via Cadorna si deve chiudere per sistemarlo? Al di là del fatto che chiuderlo per un anno significa non essere in grado di trovare una ditta che possa eseguire i lavori in tempi più consoni alle esigenze di una città e annunciarlo prima ancora di avere emesso la gara d’asta sembra per lo meno azzardato, ecco l’azienda che può fornire un’alternativa seria e credibile al disastro della chiusura della principale via d’ingresso in città. E non bisogna andare troppo lontano perché sta a Brescia. Si chiama Janson Bridging ed è specializzata nella costruzione di ponti bailey. Interpellata, si è detta disponibile a scendere a Crema per un sopralluogo, ma che in linea di massima non ci sono problemi. Il ponte da installare, una ottantina di metri, necessita di due campate in cemento agli estremi (nessuna in mezzo al Serio) e viene montato in tre settimane. Il costo dell’affitto annuo di questo ponte, che deve essere a senso unico alternato regolato da semaforo, è di circa 200mila euro. Possibile affittare anche un ponte a doppia corsia, ma a prezzi ben più alti.

Pgr