"Più cura per i conti pubblici e lo sviluppo del territorio"

"Più attenzione ai conti pubblici e allo sviluppo del territorio". A chiederlo sono gli esponenti del gruppo di opposizione “Vivere Sordio“. Nel Consiglio comunale del 25 gennaio, è stato licenziato il bilancio di previsione 2024. "Siamo arrivati al voto con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, nonostante permanga, per il nostro Comune, la problematica della carenza di personale – sostiene la minoranza –. Questa straordinaria accelerazione si deve evidentemente alle nuove regole introdotte dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2023, che ha stabilito scadenze più stringenti per il processo di approvazione. Per quale ragione l’Amministrazione comunale di Sordio ha dovuto attendere una misura del Governo per agire in modo più efficiente e responsabile? Riteniamo che oggi, come in passato, occorrano maggior capacità di controllo e proattività. Bisogna anticipare le necessità, e non aspettare che si manifestino". "Chiediamo - aggiungono –, verifiche rigorose su spesa e regolarità delle riscossioni. Inoltre uno sviluppo ragionato, del territorio e in tema di viabilità l’auspicata chiusura ai non residenti ex sp 159 Sordio -Bettola".