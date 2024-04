Piano di zona lodigiano del prossimo triennio: "Partecipate ai tavoli"

Appello al territorio, a partecipare ai lavori del Piano di Zona 2025/2027, da parte dell’Azienda Speciale Consortile di Lodi. "Serve a contribuire al cambiamento". Il Piano di Zona è un documento che offre una mappa dettagliata dei bisogni locali, identifica chiaramente gli obiettivi e le priorità di intervento e definisce strategie innovative per il rafforzamento delle politiche sociali, tutte mirate al miglioramento del benessere collettivo. L’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, in qualità di ente capofila, vuole con l’avviso raccogliere manifestazioni di interesse da parte di vari enti e organizzazioni sociali per collaborare con l’Ufficio di Piano, promuovendo una partecipazione ampia e inclusiva nella programmazione sociale per l’Ambito di Lodi. Rispondere alla manifestazione di interesse servirà a formare un elenco di enti che contribuiranno allo sviluppo del Piano di Zona durante tutto il triennio di programmazione attraverso la partecipazione ai tavoli tematici strutturati. Questi tavoli saranno convocati dal prossimo 16 maggio su vari temi: contrasto alla povertà, interventi per famiglie, minori, anziani, politiche abitative e molto altro. L.P.