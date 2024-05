Pagamenti ai fornitori, il Comune è virtuoso. Regola i debiti in anticipo rispetto alle scadenze

Il Comune di Casalpusterlengo onora suoi “debiti“: da un analisi dei pagamenti, dai piccoli acquisti ai grandi appalti, la media evidenzia che il saldo dei fornitori di beni e servizi avviene in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali. Nell’anno 2023 sono stati corrisposti importi per oltre otto milioni e 357mila euro con una media di 24,52 giorni di anticipo sulle scadenze. "Il tempestivo pagamento dei fornitori è obiettivo fondamentale perché il lavoro, sia esso d’impresa, autonomo o dipendente, deve essere pagato in maniera puntuale – spiega l’assessore al Bilancio, Piero Mussida –. In questo periodo storico, poi, il rialzo dei tassi d’interesse rende ancor più fondamentale garantire liquidità alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano per il comune, che, diversamente, vedrebbero buona parte dei propri ricavi erosi dagli interessi passivi da riconoscere alle banche".