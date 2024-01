Maltrattamenti e botte. Madre denuncia il figlio

Un altro caso di maltrattamenti nei confronti della madre, che a fine dicembre si è vista costretta a ricorrere ai carabinieri e a denunciare il figlio che da tre anni la maltrattava e che ultimamente l’aveva anche picchiata. La madre ha raccontato del crescente stato d’ansia e di paura che il figlio le procura perché incapace di gestire la propria rabbia. In alcune occasione ha tirato un barattolo di vernice sulle pareti di casa, imbrattandole; in altre ha danneggiato gli elettrodomestici e, infine, ha strattonato la madre procurandole contusioni. La donna ha sopportato per tre anni senza mai rivolgersi al Pronto soccorso ma alla fine, vinta dalla paura che potesse succederle qualcosa di irreparabile, si è decisa ad andare dai carabinieri.

Veloce l’indagine dei militari, che ha trovato riscontro alle parole della donna. E rapida la conclusione con i carabinieri che sabato scorso si sono recati nell’abitazione dei due e hanno consegnato al figlio l’ordine di immediato abbandono della casa con l’impossibilità di avvicinarsi alla madre e all’abitazione della famiglia.