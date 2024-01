Lo spirito free style dell’amicizia fa crescere il team Roller Power

Roller, una disciplina non per molti ma coinvolgente anche per chi sta a guardare. E a Crema c’è una squadra, la Roller Power, che vede i propri atleti affermarsi nelle competizioni e crescere. Appunto per migliorarsi è nata l’esperienza degli stage condotti da istruttori federali che a Crema hanno trovato sede.

"Nei tre stage delle due discipline principe del Free-Style, il Free-Jump e l’High-Jump, abbiamo coinvolto 50 atleti, con la presenza in palestra di dieci campioni italiani di specialità e addirittura un campione del mondo – dicono i componenti del team organizzativo – Abbiamo accolto nove società sportive provenienti da tre regioni, ma soprattutto abbiamo visto lo spirito free-style dell’amicizia in tutti i ragazzi. Abbiamo superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati in partenza e l’esperienza sarà da ripetere anche il prossimo anno". "Anche oggi oltre ad avere sudato in palestra – conferma il coach federale Davide Bresolin – ci siamo divertiti e abbiamo spinto fino ad altezze da record. Infatti Daniele Cuccovillo e il campione del mondo Luca Borromeo hanno simulato una vera gara di High raggiungendo un’altezza di 2,80 metri. Ringrazio tutta la Roller Power Acli per questo bellissimo percorso fatto insieme e spero di avervi aiutato a migliorare anche in una sola cosa".

Anche i coach Susanna Scotti e Marcello Riviera hanno voluto ringraziare: "Grazie a tutti gli atleti che hanno aderito a questo percorso formativo, il team organizzativo per il lavoro prezioso, l’oratorio di Castelnuovo per la disponibilità. Un ringraziamento speciale va poi al Circolo Mcl di Castelnuovo per il servizio e l’accoglienza ricevuta durante tutte le pause pranzo".

P.G.R.