La Giunta tra i residenti del San Bernardo

Si è svolto giovedì sera dalle 21, nella piazzetta Don Peppino Fiorani del quartiere San Bernardo, il primo appuntamento del programma di visite a quartieri e zone della città da parte della Giunta comunale. Piano asfalti, buche, la situazione dei parchi, fare eventi dislocati nei quartieri e non solo in centro, sono stati i principali argomenti al centro del confronto con particolare attenzione alla situazione di viale Rimembranze. Avanzata anche la richiesta di un ingresso più agevole alla tangenziale, che permetta di non dover passare dal centro città. La Giunta con questi incontri intende intensificare il contatto e il confronto con i cittadini. Una volta al mese, sino a fine 2026, si incontreranno i residenti in diversi luoghi, analizzando azioni e progetti da realizzare, le cose fatte nel primo biennio dell’attuale mandato amministrativo e affrontando gli argomenti più strettamente legati alle singole zone. Sono occasioni anche per focalizzare le situazioni più critiche e cercare di risolverle nel tempo più breve possibile.

"Tutto questo in uno spirito di assoluta trasparenza che ci permette di spiegare le reali difficoltà presenti – dice il sindaco Andrea Furegato –. Il clima è stato molto informale, senza filtri, scenografie e simbologia, ma solo sedie e microfoni, amministratori e cittadini a confronto, senza altre proposte o presenze dispersive, per circa due ore di dialogo serio, realistico e interessato solamente a fare il bene della città". Non si è ancora deciso dove tenere il prossimo incontro. Lu.Pa.